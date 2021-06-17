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В Татарстане не планируют проводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от COVID-19

18:33, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане не планируют проводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день нет планов по проведению обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан. «Подобный вариант не рассматривается», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Жители Татарстана по-прежнему могут сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке.

Отметим, что некоторые регионы приступили к обязательной вакцинации граждан от COVID-19. Среди них Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалин. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом, напомнив, что у региональных властей есть полномочия по введению меры по борьбе с пандемией.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, по последним данным, от коронавируса провакцинировано 438 586 человек. Второй компонент вакцины получили 325 756 человек.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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