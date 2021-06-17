Мишустин призвал губернаторов регионов своевременно вводить меры по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом, напомнив, что у региональных властей есть полномочия по введению меры по борьбе с пандемией.

Глава российского правительства обратил внимание, что в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине уже приступили к обязательной вакцинации населения от COVID-19, пишет «РИА Новости».

«В то время как в других странах стоят в очередях и готова платить большие деньги или ехать заграницу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю — бесплатно и на всей территории страны», — напомнил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по коронавирусу.

По последним данным, в России с начала пандемии число заболевших за все время выросло до 5 264 047 человек. Выздоровели за это время 4 839 705 россиян.



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Татьяна Демина