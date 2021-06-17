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В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек

12:59, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек. За сутки привились 4 636 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 325 756 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

  • Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
  • портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
  • единый номер 122,
  • при обращении в МФЦ,
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов объяснил, чем грозит откладывание вакцинации от коронавируса. Он отметил, что осенью, в период вакцинации от гриппа, делать одновременно две прививки будет нельзя.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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