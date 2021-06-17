В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек. За сутки привились 4 636 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получили 325 756 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
- единый номер 122,
- при обращении в МФЦ,
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов объяснил, чем грозит откладывание вакцинации от коронавируса. Он отметил, что осенью, в период вакцинации от гриппа, делать одновременно две прививки будет нельзя.
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