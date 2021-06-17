В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 438 586 человек. За сутки привились 4 636 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 325 756 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),

портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

единый номер 122,

при обращении в МФЦ,

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов объяснил, чем грозит откладывание вакцинации от коронавируса. Он отметил, что осенью, в период вакцинации от гриппа, делать одновременно две прививки будет нельзя.

Ольга Плешкова