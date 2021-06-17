В ЦСКА заявили, что клуб не ищет нового главного тренера после ухода Олича

Фото: ПФК ЦСКА

Футбольный ЦСКА не ищет специалиста на должность главного тренера основной команды после увольнения Ивицы Олича. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

По словам функционера, в армейском клубе намерены выбрать нового тренера из специалистов из тренерского штаба, продолжающих работу с командой. В частности, первые тренировочные сборы ЦСКА проведет Алексей Березуцкий.

«Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба. Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».

Роман Бабаев. Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, Олич был уволен с поста главного тренера ЦСКА. Исполняющим его обязанности назначен Алексей Березуцкий.

Хорватский тренер возглавлял армейский клуб с марта 2021 года, когда заменил на этом посту Виктора Гончаренко. Всего под руководством Олича команда провела 9 матчей. За это время ЦСКА набрал 13 очков, забил и пропустил по 13 голов.