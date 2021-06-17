В ЦСКА заявили, что клуб не ищет нового главного тренера после ухода Олича
Футбольный ЦСКА не ищет специалиста на должность главного тренера основной команды после увольнения Ивицы Олича. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
По словам функционера, в армейском клубе намерены выбрать нового тренера из специалистов из тренерского штаба, продолжающих работу с командой. В частности, первые тренировочные сборы ЦСКА проведет Алексей Березуцкий.
«Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба. Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».
Напомним, Олич был уволен с поста главного тренера ЦСКА. Исполняющим его обязанности назначен Алексей Березуцкий.
Хорватский тренер возглавлял армейский клуб с марта 2021 года, когда заменил на этом посту Виктора Гончаренко. Всего под руководством Олича команда провела 9 матчей. За это время ЦСКА набрал 13 очков, забил и пропустил по 13 голов.СпортФутбол
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