У половины привитых «ЭпиВакКороной» не нашли антител к коронавирусу через 9 месяцев

Почти у половины добровольцев, которым ввели вакцину «ЭпиВакКорона», не обнаружили антител к коронавирусу через девять месяцев после прививки. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

В интервью телеканала «Россия 24» он рассказал, что через 3 и 6 месяцев антитела фиксируются у всех привитых. Однако через девять месяцев больше чем у половины добровольцев наблюдается детектируемый уровень антител к вирусу.

Напомним, «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев РФ выдал препарату сертификат «Халяль».

В конце мая в докладе Роспотребнадзора появились данные об эффективности «ЭпиВакКороны». Согласно опубликованным данным, антитела появились у более 95% привитых.

В начале мая центр «Вектор», разработавший вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщил, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций.

Ольга Плешкова