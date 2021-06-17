Глава «Автодора» рассказал о схеме финансирования проекта трассы М-12

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал о схеме финансирования проекта трассы М-12. По его словам, содержать платную трассу намерены за счет средств, полученных от сбора платы.

«Схема финансирования у нас такая: 60% — это капитальный грант (платежи государства инвестору на этапе строительства, – прим. ред.), еще 40% раскладываются на две части: 150 млрд руб. — из ФНБ и 93,5 млрд — привлеченные средства с рынка, или облигации», — приводят его слова «Ведомости».

Старт проекту трассы М-12 Москва — Казань был дан в прошлом году. Строительство новой платной автодороги стало одним из приоритетных направлений государства. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Ее строительство должно быть завершено до 2024 года. Сегодня стало известно, что трассу М-12 могут продлить до Омска или Краснодара. Петушенко рассказал, что есть два проекта: один — до Омска и Новосибирска, второй — развитие юго-восточной хорды, которая пройдет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара.

Ольга Плешкова