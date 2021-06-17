Трассу М-12 могут продлить до Омска или Краснодара

Трассу М-12 могут продлить до Омска или Краснодара. Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

В интервью «РИА Новости» на вопрос, куда намерены вести трассу М-12 после Екатеринбурга, Петушенко ответил, что есть два проекта: один — до Омска и Новосибирска, второй — развитие юго-восточной хорды, которая пройдет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара.

«Наши расчеты предполагают, что новая трасса заиграет. Ключевая задача, по большому счету, в 2023 году начать новый проект. Для этого нам в этом году нужно определиться, куда мы пойдем», — передает агентство слова Петушенко.

О том, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Ее строительство должно быть завершено до 2024 года. На совещании у президента России вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что часть затрат на продление автотрассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга планируется выполнить за счет бюджетного гранта, средств ФНБ и госкомпаний.

Напомним, что М-12 станет первой новой федеральной трассой с Free flow — безбарьерной системой проезда «Свободный поток».

Ольга Плешкова