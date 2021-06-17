Игрок «Ростова» Обухов отстранен на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов пропустит ближайшие шесть месяцев из-за дисквалификации.

Такое решение принято Международной федерацией футбола (ФИФА) за нарушение футболистом антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня 2021 года.

Ранее три футболиста из России попались на нарушении антидопинговых правил. Один из них — игрок «Ростова» Владимир Обухов.

Все трое были в списке футболистов, чьи допинг-пробы из базы данных московской лаборатории (LIMS) вызвали сомнение у представителей Всемирного антидопингового комитета (WADA). При этом в марте сообщалось, что ФИФА официально закрыла допинговые дела российских футболистов по согласованию с WADA.