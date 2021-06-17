Игрок «Ростова» Обухов отстранен на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил
Нападающий «Ростова» Владимир Обухов пропустит ближайшие шесть месяцев из-за дисквалификации.
Такое решение принято Международной федерацией футбола (ФИФА) за нарушение футболистом антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня 2021 года.
Ранее три футболиста из России попались на нарушении антидопинговых правил. Один из них — игрок «Ростова» Владимир Обухов.
Все трое были в списке футболистов, чьи допинг-пробы из базы данных московской лаборатории (LIMS) вызвали сомнение у представителей Всемирного антидопингового комитета (WADA). При этом в марте сообщалось, что ФИФА официально закрыла допинговые дела российских футболистов по согласованию с WADA.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым