Игрока «Ростова» могут дисквалифицировать на 4 года за применение допинга

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов может быть дисквалифицирован сроком на четыре года за применение допинга, сообщает «Чемпионат». По данным источника, в Российский футбольный союз (РФС) пришло официальное письмо на имя генсекретаря Александра Алаева.

Дело в отношении футболиста заведено по старым допинговым проверкам. В письме отмечается, что допинг-проба, давшая положительный результат, содержала метандиенон (запрещенный препарат) и была взята в 2013 году, когда Обухов находился в расположении молодежной сборной России.

ФИФА обвиняет российскую сторону в подмене допинговых результатов в скандально известной Московской лаборатории РУСАДА.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришел к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная», — говорится в письме ФИФА.

Фото: championat.com

Отметим, что Обухов был в списке подозреваемых ФИФА в применении допинга, опубликованном некоторыми федеральными СМИ в 2018 году. В него вошли 16 российских футболистов, среди которых тогдашние лидеры сборной России — Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков и Марио Фернандес, а также нынешний игрок «Рубина» Олег Шатов.

Обухов перешел в «Ростов» осенью прошлого года, его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, ранее сроком на 10 лет за применение допинга и фальсификацию документов была дисквалифицирована фигуристка Мария Сотскова.