ФИФА закрыла допинговые дела российских футболистов по согласованию с WADA

Новые допинговые дела в отношении российских футболистов по допинг-пробам за 2013 год открываться не будут. Об этом сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди футбольных проб в базе данных LIMS выявлено не было, поэтому все дела были закрыты по согласованию с WADA», — сообщили в ФИФА.

Ранее три футболиста из России попались на нарушении антидопинговых правил. Один из них — игрок «Ростова» Владимир Обухов.

Все трое были в списке футболистов, чьи допинг-пробы из базы данных московской лаборатории (LIMS) вызвали сомнение у представителей Всемирного антидопингового комитета (WADA). До этого сообщалось, что в него вошли 16 российских футболистов, среди которых тогдашние лидеры сборной России — Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков и Марио Фернандес, а также нынешний игрок «Рубина» Олег Шатов.