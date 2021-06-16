Фернандес избежал серьезной травмы и отправится вместе со сборной в Москву
Защитник сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба национальной команды по футболу.
«По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в середине первого тайма матча против Финляндии Фернандес получил травму в одном из игровых эпизодов и был заменен. Футболиста прямо со стадиона забрали в больницу из-за подозрения на повреждение грудного отдела позвоночника.СпортФутбол
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