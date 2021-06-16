Фернандес получил травму в матче с Финляндией, вместо него вышел Караваев
Защитник сборной России Марио Фернандес не смог доиграть матч с Финляндией в рамках второго тура группы В на чемпионате Европы — 2020 по футболу.
Футболист российской команды получил травму на 25-й минуте встречи в одном из единоборств и досрочно покинул поле. Вместо него появился Вячеслав Караваев.
Напомним, россияне пропустили гол от Финляндии уже на 3-й минуте игры, но мяч не был засчитан из-за офсайда.СпортФутбол
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