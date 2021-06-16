Игрок сборной России Фернандес попал в больницу с подозрением на травму позвоночника

Защитник сборной России Марио Фернандес доставлен в больницу сразу после замены в матче против Финляндии на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

У футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника, сейчас он проходит углубленное обследование в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Фото: vk.com/euro2020

Напомним, Фернандес не смог продолжить игру с Финляндией после неудачного единоборства у ворот соперника. Он был заменен на 27-й минуте первого тайма.