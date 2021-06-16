Новости общества

18:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин и Байден приступили к переговорам в расширенном составе

17:04, 16.06.2021
Путин и Байден приступили к переговорам в расширенном составе
Фото: kremlin.ru

В Женеве президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден приступили к переговорам в расширенном составе, пишет «РИА Новости».

Сегодня они уже провели переговоры в узком составе. Встреча продлились почти 2 часа.

Сегодня главы России и США пожали друг другу руки первый раз — встреча лидеров стран началась за закрытыми дверями. Выход Путина к прессе запланирован на 19.00 мск.

Фото: kremlin.ru

О том, что известно о переговорах Путина и Байдена в Женеве, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также