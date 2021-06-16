Путин и Байден приступили к переговорам в расширенном составе
В Женеве президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден приступили к переговорам в расширенном составе, пишет «РИА Новости».
Сегодня они уже провели переговоры в узком составе. Встреча продлились почти 2 часа.
Сегодня главы России и США пожали друг другу руки первый раз — встреча лидеров стран началась за закрытыми дверями. Выход Путина к прессе запланирован на 19.00 мск.
О том, что известно о переговорах Путина и Байдена в Женеве, читайте в материале «Реального времени».
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