Кварацхелия начнет подготовку к новому сезону с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия начнет подготовку к новому сезону вместе с казанской командой. Об этом сообщил главный тренер «рубиновых» Леонид Слуцкий.

«Да, во вторник должен быть на тренировке», — ответил тренер на вопрос о будущем Хвичи в команде.

Фото: rubin-kazan.ru

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует еще три года — до конца июня 2024-го. К футболисту есть повышенный интерес со стороны европейских клубов. Ожидается, что грузинский хавбек будет продан казанцами нынешним летом.



При этом в руководстве «Рубина» ранее выражали нежелание расставаться с одним из лидеров команды в преддверии старта в еврокубках. Отец грузинского игрока в интервью местным СМИ заявил, что его сын точно покинет Россию нынешним летом.

Сам Кварацхелия по итогам прошедшего сезона вошел в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, выросла до 18 млн евро. В «Рубин» он перешел летом 2019 года в качестве свободного агента.