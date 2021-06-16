СМИ: цены на дизтопливо выросли до исторического максимума

Стоимость дизельного топлива на бирже подобралась к 53 тыс. рублей за тонну на фоне увеличения цен в Европе, и это является историческим максимумом, сообщает «Коммерсант».



Цены на топливо на СПбМТСБ выросли на 5%, до 52,6 тыс. рублей за тонну с начала мая. Эксперты связывают рост цен с недостаточным предложением топлива, в том числе из-за ремонта на НПЗ в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. В конце июня ремонт будут проводить на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске. Товара не хватает из-за увеличения потребления, а экспорт находится на высоком уровне.

Участники ретейла опасаются, что, если подорожает дизтопливо, подорожают и товары — подрядчики уже сейчас вынуждены повышать цены на перевозки.

В ФАС добавили, что спрос на внутреннем рынке повышен из-за весенних полевых работ, но резервы дизтоплива за последние годы максимальны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера цена нефти Brent достигла отметки более чем $74 за баррель. Такой показатель зафиксирован впервые с апреля 2019 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз инфляции в России на конец 2021 года до 5,1%. Эксперты Fitch ожидают, что в конце следующего года уровень инфляции в России сократится до 4,2%, а на конец 2023 года достигнет целевого показателя в 4%. Fitch также повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год с 3,3 до 3,7%. Это связано с увеличением добычи нефти и восстановлением в стране потребления. По подсчетам аналитиков агентства, во втором полугодии этого года рост российского ВВП ускорится до 5,5%.

Маргарита Головатенко