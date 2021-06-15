Цена нефти Brent выросла выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года

Цена нефти Brent достигла отметки более чем $74 за баррель. Такой показатель зафиксирован впервые с апреля 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 21:15 (мск) цена Brent составила $74,04 за баррель, на 21:23 (мск) — $72,02 за баррель

Напомним, по состоянию на 16.22 мск 4 июня стоимость нефти Brent составляла $72,15 за баррель, а в 16.54 показатель находился уже на уровне $71,97 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 года.

18 мая цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE достигла $70 за баррель.



Татьяна Демина