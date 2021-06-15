Слуцкий рассказал, почему Хаксабанович станет игроком стартового состава «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поприветствовал новичка казанцев Сеада Хаксабановича и познакомил его с остальными представителями команды.

Рулевой в шуточной форме рассказал, почему черногорский футболист станет игроком стартового состава.

«Он сразу станет игроком стартового состава. Почему? Потому что день рождения у него 4 мая. А у кого еще день рождения 4 мая? Правильно, у главного тренера», — пошутил Слуцкий.

Напомним, сегодня начался первый летний тренировочный сбор «Рубина» в Казани. Всего на него приглашены 30 футболистов, в том числе новичок казанцев Сеад Хаксабанович и прошлогодний лидер Хвича Кварацхелия.