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Слуцкий рассказал, почему Хаксабанович станет игроком стартового состава «Рубина»

18:42, 15.06.2021
Слуцкий рассказал, почему Хаксабанович станет игроком стартового состава «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поприветствовал новичка казанцев Сеада Хаксабановича и познакомил его с остальными представителями команды.

Рулевой в шуточной форме рассказал, почему черногорский футболист станет игроком стартового состава.

«Он сразу станет игроком стартового состава. Почему? Потому что день рождения у него 4 мая. А у кого еще день рождения 4 мая? Правильно, у главного тренера», — пошутил Слуцкий.

Напомним, сегодня начался первый летний тренировочный сбор «Рубина» в Казани. Всего на него приглашены 30 футболистов, в том числе новичок казанцев Сеад Хаксабанович и прошлогодний лидер Хвича Кварацхелия.

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