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Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по футболу

19:05, 15.06.2021
Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по футболу
Фото: realnoevremya.ru

В эти минуты сборная Португалии начала свой матч против Венгрии на стартовавшем чемпионате Европы — 2020 по футболу.

В основном составе португальцев с первых минут вышел ее лидер Криштиану Роналду. Своим появлением на поле он установил абсолютный рекорд турнира. Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти различных чемпионатах Европы.

Впервые Криштиану сыграл еще на турнире в 2004 году. Также он появлялся в составе сборной Португалии на первенствах Европы в 2008, 2012 и 2016 годах. На нынешнем Евро-2020 португальцы выступают в ранге действующих победителей турнира.

В группе F со сборными Португалии и Венгрии выступят команды Германии и Франции, которые сегодня сыграют между собой.

Напомним, ранее Криштиану Роналду не вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира.

СпортФутболОбщество
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