Месси и Роналду не вошли в топ-10 самых дорогих футболистов мира
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов и опубликовал топ-10 самых дорогих игроков мира.
В десятку не вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Самым дорогим футболистом планеты остался француз Килиан Мбаппе. Теперь нападающий ПСЖ стоит 160 млн евро.
Вторую строчку занимает форвард дортмундской «Боруссии» норвежец Эрлинг Холанд (€130 миллионов), тройку замкнул нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (€120 миллионов).
Самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Никола Влашич из ЦСКА (€30 миллионов). В топ-5 также вошел хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.СпортФутбол
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