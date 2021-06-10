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Месси и Роналду не вошли в топ-10 самых дорогих футболистов мира

15:40, 10.06.2021
Месси и Роналду не вошли в топ-10 самых дорогих футболистов мира
Фото: realnoevremya.ru

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов и опубликовал топ-10 самых дорогих игроков мира.

В десятку не вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Самым дорогим футболистом планеты остался француз Килиан Мбаппе. Теперь нападающий ПСЖ стоит 160 млн евро.

Вторую строчку занимает форвард дортмундской «Боруссии» норвежец Эрлинг Холанд (€130 миллионов), тройку замкнул нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (€120 миллионов).

Самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Никола Влашич из ЦСКА (€30 миллионов). В топ-5 также вошел хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

СпортФутбол
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