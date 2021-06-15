Жирков пропустил тренировку сборной России за день до матча с Финляндией

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в преддверии матча второго тура чемпионата Европы — 2020 против команды Финляндии.

Все футболисты российской сборной тренировались в общей группе. Отсутствовал лишь защитник Юрий Жирков. По словам пресс-атташе национальной команды Игоря Владимирова, игрок проходит реабилитационные процедуры вне стадиона.

«Жирков не приехал. Продолжает реабилитацию. Та же картина, что вчера. Остальные в общей группе, все здесь», — сказал Владимиров.

Фото: rfs.ru

Жирков пропустил уже вторую тренировку подряд, при этом после матча со сборной Бельгией, которую футболист не доиграл из-за травмы, он занимался индивидуально. Также отдельно от основной группы изначально занимались Игорь Дивеев и Далер Кузяев.

Встреча против Финляндии состоится в Санкт-Петербурге в среду, в 16.00 по мск.

Напомним, сборная России стартовала на Евро-2020 с разгромного поражения от Бельгии.