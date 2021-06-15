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В Татарстане сегодня выявили 30 новых заболевших коронавирусом

11:21, 15.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане сегодня выявили 30 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня выявили 30 случаев заболевания коронавирусом. Число выявленных заболевших в Татарстане выросло до 21 938 случаев.

За сутки выздоровели четыре человека. Всего в республике переболели коронавирусом 19 332 человека.

Четыре человека умерли за последние сутки. Коронавирус унес жизни 518 татарстанцев.

В России сегодня выявили 14 185 случаев коронавируса.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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