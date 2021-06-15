Гинцбург допустил, что в России мог появиться «московский» штамм коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Такое мнение он выразил в интервью «Известиям».

Он предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.



«Несколько другая клиническая картина COVID-19, которая описывается клиницистами в настоящее время, возможно, объясняется тем, что у нас появились собственные штаммы. Те полтора миллиона москвичей, которые вакцинировались, хорошо защищены от индийского штамма. Но будут ли они так же хорошо защищены от гипотетического «московского», еще надо изучать», — отметил Александр Гинцбург.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кто главные переносчики новых штаммов COVID-19 — это молодые люди, которые легче переносят COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса.



Ольга Плешкова