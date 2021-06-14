НАТО призвало Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Страны НАТО призвали Россию прекратить обозначение США и Чехии как «недружественные государства» в состоявшемся в Брюсселе итоговом коммюнике саммита альянса.



Еще в НАТО призвали «воздержаться от любых шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», сообщает RT.

Правительство России утвердило перечень недружественных государств 14 мая. В него вошли США и Чехия.

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее озвучивал условие для исключения США из списка недружественных стран. Для этого штатам следует прекратить враждебную политику и не вмешиваться во внутренние дела. По словам Рябкова, Вашингтон должен отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, вмешательства во внутренние дела страны, противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.

Рябков утверждал, что отношения РФ и США в дальнейшем могут ухудшиться, однако российская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого.

Чехия призывала Россию перестать называть ее недружественным государством. В Праге считают, что это поспособствует снижению напряженности в двусторонних отношениях.

Маргарита Головатенко