В МИД России назвали условие для исключения США из списка недружественных стран
Чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран, штатам следует прекратить враждебную политику и не вмешиваться во внутренние дела, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В ранее утвержденном перечне недружественных государств в списке указаны США и Чехия.
По словам Рябкова, Вашингтон должен отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, вмешательства во внутренние дела страны, противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции, сообщает «РИА Новости».
Рябков утверждал, что отношения РФ и США в дальнейшем могут ухудшиться, однако российская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого.
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