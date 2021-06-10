В МИД России назвали условие для исключения США из списка недружественных стран

Чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран, штатам следует прекратить враждебную политику и не вмешиваться во внутренние дела, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.



В ранее утвержденном перечне недружественных государств в списке указаны США и Чехия.

По словам Рябкова, Вашингтон должен отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, вмешательства во внутренние дела страны, противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции, сообщает «РИА Новости».

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Рябков утверждал, что отношения РФ и США в дальнейшем могут ухудшиться, однако российская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого.

Маргарита Головатенко