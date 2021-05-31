Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством

Чехия призвала Россию перестать называть ее недружественным государством. В Праге считают, что это поспособствует снижению напряженности в двусторонних отношениях.

«В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

Глава МИД республики Якуб Кулганек заявил, что без этого шага страны не смогут вернуться к «стандартной дипломатической коммуникации».

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, в утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств, помимо Чехии, вошли США.



Алексей Нечаев