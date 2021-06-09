В МИД России оценили возможность дальнейшего ухудшения отношений с США

Отношения РФ и США в дальнейшем могут ухудшиться, однако российская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня, — приводит слова дипломата ТАСС.

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Рябков заметил, что Россия настроена использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательный ход отношений с США. МИД РФ вместе с американскими коллегами сделает все возможное, чтобы увеличить шансы на позитивный исход встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией. Американская сторона заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявлял, что рассчитывает на то, что встреча с Байденом пройдет в позитивном ключе. Однако она не приведет к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.



Татьяна Леухина