Генич получил аккредитацию на Евро-2020 без права посещать матчи в Баку

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич получил аккредитацию на работу на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Все хорошо — когда хорошо заканчивается!» — написал он в твиттере, выложив фотографию удостоверения, с подтверждением аккредитации на Евро-2020.

Всё хорошо — когда хорошо заканчивается! pic.twitter.com/qMFpeZbR7q — Константин Генич (@GenichK) June 13, 2021

При этом в документе нет отметки на посещение матчей, которые пройдут в Баку.

Напомним, ранее Генич рассказал, что был лишен аккредитации оргкомитетом Азербайджана из-за посещения запрещенной территории Нагорного Карабаха в 2009 году. Кроме него, проблемы с доступом на матчи Евро-2020 возникли у Михаила Моссаковского и Нобеля Арустамяна.