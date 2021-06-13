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Генич получил аккредитацию на Евро-2020 без права посещать матчи в Баку

15:16, 13.06.2021
Генич получил аккредитацию на Евро-2020 без права посещать матчи в Баку
Фото: championat.com

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич получил аккредитацию на работу на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Все хорошо — когда хорошо заканчивается!» — написал он в твиттере, выложив фотографию удостоверения, с подтверждением аккредитации на Евро-2020.

При этом в документе нет отметки на посещение матчей, которые пройдут в Баку.

Напомним, ранее Генич рассказал, что был лишен аккредитации оргкомитетом Азербайджана из-за посещения запрещенной территории Нагорного Карабаха в 2009 году. Кроме него, проблемы с доступом на матчи Евро-2020 возникли у Михаила Моссаковского и Нобеля Арустамяна.

СпортФутбол
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