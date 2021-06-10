Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Фото: «скриншот эфира "Матч ТВ»

Российский журналист Нобель Арустамян успешно аккредитовался на чемпионат Европы — 2020 по футболу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальшее», — написала Захарова.

Ранее Арустамяну, работающему на «Матч ТВ», было отказано в аккредитации со стороны оргкомитета Азербайджана. Об этом стало известно только после сообщения блогера Василия Уткина в своем телеграм-канале.

Вице-президент местной федерации футбола Эльхан Мамедов заявил, что журналист не получил право на работу из-за неоднократных и незаконных посещений оккупированных земель Азербайджана.