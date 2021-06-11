Аккредитацию комментатора «Матч ТВ» Генича на Евро-2020 аннулировали

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сообщил об аннулировании своей аккредитации на чемпионат Европы-2020 по футболу. Такое решение было принято оргкомитетом Азербайджана.

По словам журналиста, ему поступил звонок из Азербайджана, где спросили про его посещение территории Нагорного Карабаха в 2009 году. Спустя несколько минут Геничу на почту пришло письмо от УЕФА с информации об аннулировании ранее выданной аккредитации на турнир.

Напомним, ранее из-за посещения Нагорного Карабаха аккредитацию не мог получить Нобель Арустамян. В итоге после вмешательство МИД РФ корреспондент «Матч ТВ» получил разрешение на работу на Евро-2020.

Сегодня же стало известно, что у другого журналиста «Матч ТВ» Михаила Моссаковского возникли проблемы с доступом на матч в Баку. Ему пришлось вылететь обратно в Москву из-за отказа властями в посещении Азербайджана. При этом у Моссаковского была официально подтвержденная аккредитация и письмо от азербайджанской футбольной федерации.