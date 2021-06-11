Комментатора «Матч ТВ» Моссаковского не пустили в Баку за день до репортажа с матча Евро-2020

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский не был допущен в Баку для работы на матче чемпионата Европы-2020 по футболу.

По словам журналиста, его не допустили в страну из-за армянского штампа в паспорте. Моссаковский в свое время посещал Карабах, что является запрещенным на территории Азербайджана.

В итоге корреспондент был развернут в аэропорту и направлен на посадку в обратный самолет в Москву. При этом у Моссаковского была ранее подтвержденная аккредитация на работу на Евро-2020 и официальная бумага от футбольной федерации Азербайджана.

«Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в черные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола. Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира», — написал Моссаковский в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее проблемы с аккредитацией возникали у корреспондента «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна.