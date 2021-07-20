В Соборной мечети Москвы праздничный намаз прошел без прихожан

Фото: Ринат Назметдинов

В Соборной и других мечетях Москвы прошел праздничный намаз и прочитана проповедь, посвященная одному из главных праздников ислама. Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил единоверцев от имени 25-миллионной мусульманской уммы и пожелал мира, милости, благословения Аллаха и здоровья.

Именно с соображениями сохранения здоровья и связано то, что праздничный намаз в столичных мечетях прошел без прихожан, проповедь тоже можно было послушать только онлайн. Дело в том, что традиционно по большим праздникам к Соборной мечети стекаются до 100 тысяч мусульман, и соблюсти все необходимые противоэпидемические правила в таких условиях невозможно. Поэтому в столичных и в петербургских мусульманских храмах праздничные богослужения прошли сегодня в закрытом режиме: их транслировали онлайн, а верующих заранее попросили встретить праздник дома. В Соборной мечети присутствовали около восьми десятков человек из числа духовенства и сотрудников храма. В районе мечети работали несколько сотен волонтеров, которые встречали верующих на выходах из метро и разъясняли ситуацию. Как сообщили «РИА Новости», скопления людей на подступах к храму замечено не было.

Тем временем совет улемов ДУМ России утвердил фетву, которая гласит, что необоснованный отказ от вакцинации против коронавируса не приветствуется. А еще улемы не одобряют распространения фейков о составе вакцины и последствиях прививки.

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Людмила Губаева