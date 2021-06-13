Только каждая шестая из татарстанских НКО смогла выиграть президентский грант

Подведены итоги второго в 2021 году конкурса президентских грантов. Заявки на участие подавали более 300 НКО из Татарстана, президентскую поддержку получили только 49 проектов.

В общей сложности проекты из Татарстана получили около 80 млн рублей. Это на треть меньше, чем в прошлом году, когда татарстанским НКО удалось взять грантов на рекордную сумму в 120 млн рублей. Средний размер татарстанского гранта варьируется в пределах миллиона, а большая часть проектов реализуется в сферах образования, культуры и социальной помощи.

Самый крупный грант — на 9,3 млн рублей — выиграл проект фонда поддержки современного искусства «Живой город» (фонд Дианы Сафаровой и Инны Ярковой). Фонд предложил реализовать гастрольный проект «Поехали!» — театральный караван негосударственных театральных компаний по городам России. По словам директора фонда Инны Ярковой, они впервые участвовали в конкурсе, чтобы поддержать новые формы театрального искусства.

Фонд президентских грантов поддерживает многие проекты в нашей республике. Так, в феврале в Зеленодольском районе открылся музей-библиотека Каюма Насыри. Экспозиция и поддержание музея — все идет на средства из Фонда президентских грантов.

