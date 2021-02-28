В Зеленодольском районе открылась музей-библиотека Каюма Насыри

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольском районе Татарстана открылась музей-библиотека Каюма Насыри. Мероприятие приурочили Году родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане и 196-летию со дня рождения татарского ученого и просветителя Каюма Насыри.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Каюм Насыри родился в селе Малые Ширданы. Здесь же отреставрировали мечеть, в строительстве которой в начале XX века принял участие и сам деятель.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В открытии музея приняли участие сельчане, гости из Зеленодольска, Казани и других городов. Открытие музея-библиотеки — это только один из многих шагов по сохранению культурного наследия и развитию этнотуризма в рамках проекта «Путешествие в татарскую деревню». Все это осуществляется при помощи средств, предоставленных фондом президентских грантов. Так, на эти средства приобрели стеллажи и витрины, в музее появились редкие книги из частной коллекции Каюма Насыри.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района



Библиотека-музей закрылась в 2013 году из-за полного износа здания, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Ранее в Зеленодольске представили туристический пеший маршрут в честь татарского ученого-просветителя Каюма Насыри.

