В Зеленодольском районе открылась музей-библиотека Каюма Насыри
В Зеленодольском районе Татарстана открылась музей-библиотека Каюма Насыри. Мероприятие приурочили Году родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане и 196-летию со дня рождения татарского ученого и просветителя Каюма Насыри.
Каюм Насыри родился в селе Малые Ширданы. Здесь же отреставрировали мечеть, в строительстве которой в начале XX века принял участие и сам деятель.
В открытии музея приняли участие сельчане, гости из Зеленодольска, Казани и других городов. Открытие музея-библиотеки — это только один из многих шагов по сохранению культурного наследия и развитию этнотуризма в рамках проекта «Путешествие в татарскую деревню». Все это осуществляется при помощи средств, предоставленных фондом президентских грантов. Так, на эти средства приобрели стеллажи и витрины, в музее появились редкие книги из частной коллекции Каюма Насыри.
Библиотека-музей закрылась в 2013 году из-за полного износа здания, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
Ранее в Зеленодольске представили туристический пеший маршрут в честь татарского ученого-просветителя Каюма Насыри.
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