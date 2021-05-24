В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, пишет RT. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
На прошлой неделе в ведомстве заверяли, что в стране нет «индийской» мутации COVID-19.
Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что на сегодняшний день в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов коронавируса.
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