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В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса

14:06, 24.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, пишет RT. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе в ведомстве заверяли, что в стране нет «индийской» мутации COVID-19.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что на сегодняшний день в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов коронавируса.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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