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В Роспотребнадзоре России рассказали, что переболевшим COVID-19 следует прививаться

15:52, 28.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Роспотребнадзоре России рассказали, что переболевшим COVID-19 следует прививаться
Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор РФ порекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку через несколько месяцев после заражения. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что пока нет точных данных, как долго длится естественный иммунитет и насколько он хорошо защищает. В Роспотребнадзоре заявили, что сделать прививку нужно, даже если у вас ранее был COVID-19.

фото: Максим Платонов

Сегодня заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани у станций метро могут открыть пункты вакцинации от коронавируса.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 май
    Пусть Роспотребнадзор даст аргументированное объяснение, почему зараженным надо вакцинироваться, разложите по полочкам, чтобы было понятно. Нужно, необходимо, не прокатывает, вы не учителя, мы не ученики, вы не правители, мы не рабы, так что давайте своим словам отчет, и оскорблять вас гражданам не захочется, хотя вы сами вынуждаете своими глупыми заявлениями
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