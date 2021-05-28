В Роспотребнадзоре России рассказали, что переболевшим COVID-19 следует прививаться

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор РФ порекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку через несколько месяцев после заражения. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что пока нет точных данных, как долго длится естественный иммунитет и насколько он хорошо защищает. В Роспотребнадзоре заявили, что сделать прививку нужно, даже если у вас ранее был COVID-19.

фото: Максим Платонов

Сегодня заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани у станций метро могут открыть пункты вакцинации от коронавируса.

Алексей Нечаев