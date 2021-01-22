В канале Заинской ГРЭС в Татарстане обнаружили радужное пятно — видео
В Заинском районе Татарстана на втором отводном канале Заинской ГРЭС обнаружили радужное пятно размером 200х20 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.
Сообщается, что после обнаружения пятна подрядная организация выставила боновые ограждения, которые препятствуют распространению неустановленного вещества. Сейчас производится сбор вещества для дальнейшей утилизации.
Выясняется причина произошедшего.
Ранее Казань оказалась в списке главных источников загрязнения Волги.
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