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Происшествия

В Казани возле «Чаши» спасатели обнаружили в воде тело мужчины

18:37, 11.06.2021
В Казани возле «Чаши» спасатели обнаружили в воде тело мужчины
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани, возле «Чаши», спасатели вытащили из воды тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тело было найдено в двух метрах от берега на поверхности воды, возле центра семьи «Казан». Его передали полицейским.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Во вторник спасатели извлекли из реки Зай тело погибшего 49-летнего мужчины. Он рыбачил на берегу, а после решил поплавать. Его попытался спасти очевидец, однако не смог вытащить мужчину и вызвал спасателей.

Происшествия Татарстан
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