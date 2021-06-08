В Татарстане утонул рыбак, решивший искупаться в реке Зай
В Нижнекамском районе на реке Зай спасатели извлекли из воды тело погибшего 49-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.
Инцидент произошел сегодня, 8 июня. По словам очевидца, неизвестный мужчина приехал на рыбалку, спросил про клев, а затем разделся и полез в воду купаться. В какой-то момент он начал тонуть. Очевидец бросился ему на помощь, но вытащить не смог. Мужчина ушел под воду, а очевидец выбрался и вызвал спасателей.
Тело погибшего обнаружили водолазы на расстоянии 19 метров от берега, на глубине 3 метров. Причина происшествия уточняется.
На днях в Верхнеуслонском районе Татарстана рядом с населенным пунктом Пустые Моркваши в Волге утонул мужчина.
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