В Татарстане утонул рыбак, решивший искупаться в реке Зай

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Нижнекамском районе на реке Зай спасатели извлекли из воды тело погибшего 49-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Инцидент произошел сегодня, 8 июня. По словам очевидца, неизвестный мужчина приехал на рыбалку, спросил про клев, а затем разделся и полез в воду купаться. В какой-то момент он начал тонуть. Очевидец бросился ему на помощь, но вытащить не смог. Мужчина ушел под воду, а очевидец выбрался и вызвал спасателей.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Тело погибшего обнаружили водолазы на расстоянии 19 метров от берега, на глубине 3 метров. Причина происшествия уточняется.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На днях в Верхнеуслонском районе Татарстана рядом с населенным пунктом Пустые Моркваши в Волге утонул мужчина.

Ольга Плешкова