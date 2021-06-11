В Казани появится виртуальная карта с неразвитой доступной средой для людей с ОВЗ

В Казани появится виртуальная карта, на которой отметят объекты с неразвитой доступной средой. Такое решение было принято на встрече мэра столицы РТ Ильсура Метшина с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, в обновленной библиотеке по улице Клары Цеткин.

Чаще всего к объектам с неразвитой доступной средой относятся торговые центры, магазины, частные предприятия. Все эти места предложено отобразить на виртуальной карте. Метшин поручил главам районной администрации вместе с участниками встречи пройтись по местам, где люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с трудностями, и зафиксировать эти объекты.

Фото: kzn.ru

Также на этой карте предложили отображать информацию об акциях на посещение культурных и развлекательных учреждений города. Многие мамы детей с ограниченными возможностями здоровья не знают, где в Казани можно воспользоваться услугами по льготам, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В феврале президент Татарстана Рустам Минниханов во время посещения автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» в Бавлах предложил создать подобные центры по всей республике.

