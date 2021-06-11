Замначальника БОП МВД Татарстана арестовали на два месяца

Фото: «Реальное время»

До 9 августа в СИЗО отправил Советский райсуд Казани обвиняемого в посредничестве взятке майора полиции Ильдара Камалова. Сам действующий замначальника отдела БОП МВД РТ просил о более мягкой мере пресечения, информирует с места журналист «Реального времени».



Ходатайство Следкома по РТ на заседании поддержал представитель прокуратуры.

Значительную часть заседания заняло исследование документов о наградах задержанного, в том числе от ФСБ.

По версии следствия, Камалов причастен к посредничеству взятке 400 тысяч рублей в сговоре с неустановленными лицами от фигуранта уголовного дела УВД Казани. Причем силовики располагают информацией о возможном совершении и иных преступлений этой группой.