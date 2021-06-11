Новости происшествий

18:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Замначальника БОП МВД Татарстана арестовали на два месяца

16:54, 11.06.2021
Замначальника БОП МВД Татарстана арестовали на два месяца
Фото: «Реальное время»

До 9 августа в СИЗО отправил Советский райсуд Казани обвиняемого в посредничестве взятке майора полиции Ильдара Камалова. Сам действующий замначальника отдела БОП МВД РТ просил о более мягкой мере пресечения, информирует с места журналист «Реального времени».

Ходатайство Следкома по РТ на заседании поддержал представитель прокуратуры.

Значительную часть заседания заняло исследование документов о наградах задержанного, в том числе от ФСБ.

По версии следствия, Камалов причастен к посредничеству взятке 400 тысяч рублей в сговоре с неустановленными лицами от фигуранта уголовного дела УВД Казани. Причем силовики располагают информацией о возможном совершении и иных преступлений этой группой.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также