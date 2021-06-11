В Казани Следком просит ареста замначальника ОБОП МВД РТ

Фото: «Реальное время»

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство по мере пресечения ВИП-сотруднику МВД Татарстана Ильдару Камалову, обвиняемому в посредничестве взятке 400 тысяч рублей. Следователь 2-го отдела Следкома по РТ настаивает на его аресте, передает из суда журналист «Реального времени».



Из оглашенного ходатайства следует: Камалову предъявлено обвинение в посредничестве взятке 400 тысяч рублей — за благополучный исход по уголовному делу, которое расследовали сотрудники УВД Казани. По версии следствия, преступление совершено по предварительному сговору с пока не установленными лицами.

Камалова задержали сотрудники ФСБ и СК в среду, 9 июня. После суток в изоляторе временного содержания предъявили обвинение и допросили. Вину в коррупции он не признал.