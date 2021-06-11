«Рубин» объявил о переходе футболиста немецкой «Ганзы» Нижегородова

Защитник «Ганзы» Константин Нижегородов стал игроком «Рубина», информирует пресс-служба казанского клуба.

«Очень приятно оказаться в клубе с такой историей, большая честь. Очень подкупает, когда клуб проявляет к тебе такой интерес. Ставлю перед собой только максимальные цели, нужно плодотворно поработать на сборах и двигаться дальше», — прокомментировал свой переход Нижегородов.

18-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Последним клубом Нижегородова была немецкая «Ганза», где он играл в команде U-19.

Весной защитник проходил просмотр в московском ЦСКА, но в итоге не подписал контракт.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника сборной Черногории Сеада Хакшабановича.