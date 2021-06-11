«Рубин» объявил о переходе футболиста немецкой «Ганзы» Нижегородова
Защитник «Ганзы» Константин Нижегородов стал игроком «Рубина», информирует пресс-служба казанского клуба.
«Очень приятно оказаться в клубе с такой историей, большая честь. Очень подкупает, когда клуб проявляет к тебе такой интерес. Ставлю перед собой только максимальные цели, нужно плодотворно поработать на сборах и двигаться дальше», — прокомментировал свой переход Нижегородов.
18-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Последним клубом Нижегородова была немецкая «Ганза», где он играл в команде U-19.
Весной защитник проходил просмотр в московском ЦСКА, но в итоге не подписал контракт.
Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника сборной Черногории Сеада Хакшабановича.СпортФутбол
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