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«Союзмультфильм» начал вести переговоры с Netflix

01:28, 11.06.2021
«Союзмультфильм» начал вести переговоры с Netflix
Фото: pixabay.com

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о сотрудничестве с американским видеосервисом Netflix о продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

Сейчас в работе у студии находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них — «Адъютант Суворова», выход в прокат которого запланирован на конец года.

В планах у «Союзмультфильма» выпускать по два полнометражных фильма в год, передает «Интерфакс».

1 июня на американском стриминговом видеосервисе Netflix появились российские драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

В начале мая стало известно, что «Союзмультфильм» обсуждает создание аналога американского «Диснейленда» с властями Татарстана.

ОбществоКультура
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