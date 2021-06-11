«Союзмультфильм» начал вести переговоры с Netflix

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о сотрудничестве с американским видеосервисом Netflix о продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

Сейчас в работе у студии находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них — «Адъютант Суворова», выход в прокат которого запланирован на конец года.

В планах у «Союзмультфильма» выпускать по два полнометражных фильма в год, передает «Интерфакс».

1 июня на американском стриминговом видеосервисе Netflix появились российские драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».



В начале мая стало известно, что «Союзмультфильм» обсуждает создание аналога американского «Диснейленда» с властями Татарстана.

