В Татарстане обсуждают с «Союзмультфильмом» концепцию аналога «Диснейленда»
Создать аналог американского «Диснейленда» планируют в Геленджике, концепцию парка площадью 54 га обсуждают с «Союзмультфильмом». Аналогичный проект обсуждается и с властями Татарстана, сообщила главный архитектор города Екатерина Семенова.
Такой парк уже открыли на ВДНХ в Москве. Еще проект обсуждается с властями Пермского края, сообщают «Известия».
Ранее казанские прибрежные парки сравнили по масштабу с центральными скверами Нью-Йорка.
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