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В Татарстане обсуждают с «Союзмультфильмом» концепцию аналога «Диснейленда»

09:24, 11.05.2021
В Татарстане обсуждают с «Союзмультфильмом» концепцию аналога «Диснейленда»
Фото: pixabay.com

Создать аналог американского «Диснейленда» планируют в Геленджике, концепцию парка площадью 54 га обсуждают с «Союзмультфильмом». Аналогичный проект обсуждается и с властями Татарстана, сообщила главный архитектор города Екатерина Семенова.

Такой парк уже открыли на ВДНХ в Москве. Еще проект обсуждается с властями Пермского края, сообщают «Известия».

Фото: pixabay.com

Ранее казанские прибрежные парки сравнили по масштабу с центральными скверами Нью-Йорка.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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