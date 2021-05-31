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В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

08:14, 31.05.2021 1
В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки
Фото: tatarstan.er.ru

Вице-премьеру Марату Хуснуллину предложили выдавать покупателям квартир имущественный налоговый вычет до 260 тысяч рублей при оформлении ипотеки. С такой инициативой выступил директор риелторской сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его мнению, налоговый вычет за жилье люди могут использовать в качестве первоначального взноса.

«Если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — цитируют «Известия» Хусаинова.

Расчет предлагается производить в соответствии с размером налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления кредита.

В прошлом году налоговая служба вернула в качестве вычетов почти 11 млрд рублей.

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    На сколько процентов ждать после ввода вычета подорожания квартир?
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