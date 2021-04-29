Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального

Координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Он объяснил, что это связано с тем, что нынешняя работа может подвести сотрудников под статью об экстремизме.

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — написал Волков в Телеграм.

Он добавил, что проделанная работа приведет к тому, что «семена свободы дадут всходы». Другие политические организации займутся расследованиями и выборами.

Ранее штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.

Ольга Плешкова