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«Штабы Навального» в России признали организациями, причастными к терроризму и экстремизму

13:25, 30.04.2021 5
«Штабы Навального» в России признали организациями, причастными к терроризму и экстремизму
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Информация опубликована на сайте ведомства.

Вчера координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Свое решение он объяснил тем, что работа сейчас может подвести сотрудников штабов под статью об экстремизме. В понедельник штабы Навального по всей России сообщили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.

Во вторник Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) и «Фонда защиты прав граждан* в рамках иска о признании организаций экстремистскими.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Это давно надо было сделать и остальное прикрыть. Но Волков то сейчас как счастлив, все бабло у него будет оседать, а "узник в темнице сырой" опять пролетел :)
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    Анонимно 30 апр
    а в чём заключается их терроризм и экстремизм? в призывах к митингам? так это конституционное право (пока ещё). призывы к смене власти? так никто же не призывал свергать власть насильственным путём. у нас же вроде (опять таки пока ещё) вроде типа демократия? разоблачение коррупционеров - это терроризм и экстремизм?
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    Юрий Иванович Смирнов 30 апр
    всё - терроризм и экстремизм, что работает на развал России
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    Анонимно 30 апр
    На развал России работает наше правительство!
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    Анонимно 30 апр
    Шептунчик !!!!!!!!!!!!!!
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