«Штабы Навального» в России признали организациями, причастными к терроризму и экстремизму

Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Информация опубликована на сайте ведомства.

Вчера координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Свое решение он объяснил тем, что работа сейчас может подвести сотрудников штабов под статью об экстремизме. В понедельник штабы Навального по всей России сообщили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.



Во вторник Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) и «Фонда защиты прав граждан* в рамках иска о признании организаций экстремистскими.



*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Татьяна Леухина