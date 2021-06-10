В Казани в субботу очистят территорию Голубых озер

В эту субботу, 12 июня, в Казани пройдет экологическая акция по уборке территории Голубых озер. В ней могут принять участие все желающие.

Уборка территории стартует в 10:00. Всё необходимое — мусорные мешки и перчатки — выдадут на месте, сообщается на сайте Русского географического общества в РТ. Для участия в акции рекомендуется зарегистрироваться по ссылке.

В апреле в Казани проходили общественные обсуждения развития территории Голубых. Архитекторы предложили устроить там организованную парковку и лодочную станцию, кафе, место для пикников. Территорию озер поделили территорию на три зоны: эковорота, зона отдыха, зона контакта с природой.



В минувшее воскресенье активисты очистили озеро Глубокое.

