На Голубых озерах в Казани предлагается построить лодочную станцию, парковку и кафе

В Казани на территории Голубых озер планируется обустроить организованную парковку и лодочную станцию, кафе, место для пикников. Об этом рассказали на общественных обсуждениях концепции благоустройства озер. Трансляция со встречи опубликована в Instagram «Дирекции парков и скверов Казани».

Архитекторы поделили территорию на три зоны: эковорота, зона отдыха, зона контакта с природой.

На территории эковорот планируется устроить парковку, туристско-информационный центр, где можно взять в аренду велосипеды, палки для скандинавской ходьбы.

В зоне отдыха предлагается построить кафе, где отдыхающие смогут организованно проводить пикники. В дальнейшем планируется запретить проводить их вокруг озера. На территории, где сейчас располагается парковка, планируется высадить деревья, установить скамейки и столики. В этой зоне появится лодочная станция.

В зоне контакта с природой предполагается обустроить пешеходные маршруты. Архитекторы предлагают три варианта прогулок: по предполагаемой исторической дороге Екатерины Великой, образовательный маршрут, на котором будет рассказывать об экосистеме Голубых озер, маршрут лесотерапии.

На этой неделе в Казани обсудят проект будущего парка возле «Ак Барс Арены».

Татьяна Леухина